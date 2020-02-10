بالصور.. هكذا تُنقَذ الجمال من رمال متحركة سببتها نفايات الشركات البترولية

طالب موالون، رحالة وأصحاب جمال بفتح تحقيق معمق في مخلفات الشركات البترولية بالصحراء.

وتخلف هذه النفايات كوارث بيئية وخطر على حياة الإنسان والحيوان على غرار الرمال المتحركة التي تسببها الزيوت المرمية من طرف الشركات مما تسبب غرق كل من يقع فيها.

وتظهر الصور جمل وقع داخل هذه الرمال المتحركة، والتي كادت أن تقتله لولا تدخل موالين كانوا مارين بالصحراء أين أنقذوا حياته.

وتنفُق مئات الجمال في الصحراء بسبب وقوعها في هذه الرمال المتحركة التي تسببها النفايات الزيتية التي ترميها الشركات البترولية بالصحراء.