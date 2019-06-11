بالصور.. هكذا حاولوا سحر فتاة في عمر الزهور في العلمة

عثر شاب اليوم بمدينة العلمة ولاية سطيف بإحدى المقابر، على طلاسم وصور فتاة تم سحرها، ورمي صورها داخل إحدى القبور.

وقال الشاب الذي نشر صور الفتاة والطلاسم التي وجدها على الفايسبوك، بأنه قصد المقبرة رفقة والدته لزيارة قبر والده

ليجدوا هذه الصور والطلاسم داخل حفرة بالقرب من القبر، والتي كانت عبارة عن صور لفتاة مكتوب عليها عبارات سحرية

على غرار، موت، تفريق، مرض، سرطان، طرد من العمل وغيرها من العبارات الدالة على حقد كاتبها، حيث كتبت بالحبر القديم.

وقال صاحب المنشور بأنه أخذ هذه الصور والطلاسم إلى إمام المسجد،فقرأ عليها وطالبه بضرورة البحث عن صاحبة الصور لأجل الرقية.

وذلك قبل أن يبدأ مفعول السحر الذي قال إنه جديد، ولا بد على صاحبته أن تبادر للرقية لإبطال مفعوله.