بالصور.. هكذا دافع بن رحمة على مشجع إقتحم أرضية الميدان

شهدت مباراة ويست هام أمام ليدز يونايتد في إطار الجولة الـ6 من البريمرليغ إقتحام أحد المشجعين لأرضية الميدان أين إتجه مباشرة ناحية اللاعب الجزائري سعيد بن رحمة.

وشارك سعيد بن رحمة أساسيا في هذه المباراة التي فاز فيها فريق ويست هام بثنائية مقابلا هدف واحد أين قدم اللاعب الجزائري آداء رائعا أين تحصل على تنقيط 7.8

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