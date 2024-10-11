بالصور.. هكذا شارك لاعبو الخضر زميلهم ماندي احتفاله بمباراته الـ100 مع الخضر

احتفل الدولي الجزائري عيسى ماندي، أمس الخميس، عقب فوزهم الخضر أمام الطوغو، بمباراته رقم 100 مع المنتخب الوطني رفقة زملائه.

ونشرت “الفاف”، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، صورة تسليم قائد الخضر رياض محرز، لزميله ماندي، قميص يحمل رقم 100 والذي يرمز لعدد مبارياته مع المنتخب الوطني.

كما ظهر ماندي، في مجموعة أخرى من الصور، وهو يحتفل رفقة بقية عناصر المنتخب الوطني، بهذه المناسبة.