بالصور.. هكذا شيعت بشار جثمان شهيدة الجزائر

في جو مهيب شيعت أمس مدينة بشار شهيدة من شهداء من شهداء الطائرة العسكرية ببوفاريك.

حيث أشرف اللواء بوعافية عمار، رئيس أركان الناحية العسكرية الثالثة على استقبال الجثمان.

الشهيدة زوجة رقيب أول متقاعد شهيد أيضا، على مستوى قاعدة الإنتشار الشهيد جودي الشيخ ببشار.

مرفوقا باللواء قائد الفرقة 40 للمشاة الميكانيكية وعدد من إطارات الناحية وعائلة الشهيدة.

ليتوجه الموكب الجنائزي بعدها إلى مقر سكناها، ثم إلى المقبرة، حيث تم الترحم على الشهيدة وقراءة فاتحة الكتاب على روحها.

بحضور عائلتها، والي ولاية بشار، السلطات العسكرية والمدنية، وجمع غفير من سكان مدينة بشار، ثم شيع جثمانها الى مثواها الأخير.