بالصور.. هكذا شيع الصحراوين شهداء الطائرة العسكرية

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بالصور.. هكذا شيع الصحراوين شهداء الطائرة العسكرية
بقلم مصطفى.ق

شيع عصر اليوم الخميس مئات الصحراويين، جثامين الشهداء الـ 30 لسقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك.

وحضور الرئيس الصحراوي  إبراهيم غالي والوزير الأول محمد الولي اعكيك، وجمع غفير من الصحراويين مراسيم الدفن بمقبرة السمارة.

ووصلت جثامين شهداء الصحراء الغربية الى المقبرة في موكب جنائزي مهيب ، أين تمت صلاة الجنازة وتشييعهم الى مثواهم.

في الصورة تعبر مشاعر التضامن والتكافل بين أبناء الشعب الصحراوي.

حيث شارك في التشييع الألاف من شباب وأطفال الذين تطوع العديد  منهم بحفر القبور وتجهيزها قبل وصول الموكب الجنائزي.

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