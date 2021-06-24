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بالصور.. هكذا طلب محرز يد خطيبته “تايلور وارد”

الرياضة
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بالصور.. هكذا طلب محرز يد خطيبته “تايلور وارد”
بقلم يونس رزيق

نشرت الحسناء البريطانية “تايلور وارد” صورا جديدة  على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي انستغرام، كشفت من خلالها الطريقة التي طلب بها نجم المنتخب الجزائري رياض محرز خطبتها بجزيرة ميكونوس اليونانية.

وكشفت الصور التي نشرتها تايلور أن رياض محرز إعتمد على يخت صغير مكتوب فيه “هل تتزوجيني” يمر بجانب اليخت الذي تواجدت فيه تايلور رفقة عائلتها.

وكشفت صحيفة “الصن” البريطانية، أن النجم الجزائري “رياض محرز” تقدم لخطبة صديقته “تايلور وارد” بعد أن صنع لها خصيصا خاتما يقدر بـ 400 ألف جنيه أسترليني، أي ما يعادل 7.5 مليار سنتيم، وهو الخاتم الذي اختاره رياض بنفسه.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1013481

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