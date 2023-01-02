بالصور.. هكذا علق النصر على وصول رونالدو للرياض !

علق فريق النصر السعودي على وصول النجم الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، للعاصمة السعودية الرياض.

حيث نشر الحساب الرسمي للعالمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صور للدون لحظة وصوله سهرة اليوم الإثنين.

كما أُرفقت الصور بعبارة:”جـد العُظمـى تستقبل معشوق الجماهير حول العالم.. لاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو يصــل الرياض”.