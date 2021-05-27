بالصور.. هكذا غادر مانشستر سيتي صوب بورتو لتحقيق الحُلم

غادر أمسية اليوم الخميس فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مدينة مانشستر صوب مدينة بورتو التي ستحتضن نهائي مُنافسة كأس رابطة أبطال أوروبا 2020/2021 على ملعب الدراغاو، وذلك يوم السبت بداية من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت الجزائر.

الحافلة التي أقلت تعداد الفريق الأزرق السماوي والطاقمين الفني والطبي غادرت ملعب “الإتحاد” طوب المطار تحسبا لركوب الطائرة الخاصة وسط أجواء أقل ما يُقال عنها أنها رائعة وخيالية صنعها الأنصار الذين اصطفوا على شكل ممر شرفي رافعين الأعلام ومُرددين الأهازيج والأغاني المُمجدة لنادي السيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020-2021.

وكان زملاء النجم الدولي الجزائري رياض محرز قد أجروا اليوم الخميس آخر حصة تدريبية بمدينة مانشستر قبل يومين من النهائي مثلما ذكره الحساب الرسمي لمانشستر سيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على أن تُجرى الحصة التدريبية الآخيرة غدا الجمعة بالملعب الرئيسي الذي سيحتضن المواجهة المصيرية ضد تشلسي.

وسيكون أشبال التقني الكاتلوني “بيب غوارديولا” أمام فرصة دخول التاريخ من أوسع الأبواب وتحقيق كأس رابطة أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ مانشستر سيتي خاصة وأن السيتي سيخوض نهائي أعرق المُسابقات لأول مرة أيضا، هذا كما سيكون رياض محرز ثاني جزائري يلعب نهائي الأبطال بعد رابح ماجر سنة 1987.