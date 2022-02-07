بالصور.. هكذا قضى لاعبو السنغال ليلتهم بعد التتويج بالكان

دخل منتخب السنغال أمس الأحد، تاريخ كأس أمم إفريقيا، بعد تتويجهم بأول لقب قاري لهم، على حساب منتخب مصر.

ولم تتوقف احتفالات لاعبي منتخب السنغال، في ملعب “أولمبي” الذي احتضن مباراة النهائي، والتي انتهت لصالحهم بضربات الترجيح.

حيث قاسم لاعبو منتخب السنغال ليلتهم مع مجسم كأس أمم إفريقيا، ولم تفارقهم حتى في فراش النوم.

كما تم نشر صور لاعبي منتخب السنغال، في غرف نومهم، وهو يعانقون كأس أمم إفريقيا، تعبير ا عن فرحتهم