بالصور.. هكذا قطع الإنهيار الصخري الطريق بين قرطوفة وتيارت

تسببت الأمطار المتساقطة على ولاية تيارت في انهيار صخري قطع الطريق الوطني رقم 23 بين بلديتي قرطوفة وتيارت.

انهيارا صخريا وقع مساء الخميس بالحجرة الكليومترية 120 بالطريق الوطني رقم 23 بين بلديتي قرطوفة وتيارت قطع الطريق.

وأشار بيان المجموعة الإقليمية للدرك الوطني للولاية الى أن الانهيار تمثل في سقوط صخرة كبيرة الحجم دون أن تخلف أية خسائر مادية أو بشرية.

بعد التبليغ عن هذا الانهيار تنقلت مصالح فرقة الدرك الوطني بقرطوفة ومصالح الحماية المدنية ومديرية الأشغال العمومية إلى عين المكان.

حيث قضى عناصر من هذه الهيئات الليلة هناك وتم تحويل حركة السير نحو الطريق الوزن الثقيل بين قرطوفة ووادي ليلي.