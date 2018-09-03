بالصور.. هكذا كانت أول عملية تصدير للسيراميك الجزائري نحو الأردن

شهدت ولاية باتنة، أمس السبت، أول عملية تصدير للسيراميك من النوعية الأولى إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وحسب منشور فايسبوكي عبر الصفحة الرسمية لولاية باتنة، فإن هذه العملية التي أشرف عليها الوالي، عبد الخالق صيودة

ستتوسع لاحقا نحو دولتي موريتانيا وليبيا، بمعدل 31 حاوية شهريا، من إنتاج مؤسسة “سيرام ديكور”.

وأكد الوالي، على هامش التصدير، أن عاصمة الأوراس أصبحت قطبا إستثماريا رائدا بإمتياز في صناعة مواد البناء

وسيتم تجنيده لكل المصالح، لتشجيع الإستثمار المحلي ومرافقة المستثمرين، وتقديم كل التسهيلات لهم.

لتحفيزهم على تطوير نشاطاتهم الاستثمارية، لدعم الإقتصاد المحلي والوطني.

وذلك في إطار خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل أمام المؤهلات التي تزخر بها الولاية، يضيف الوالي.