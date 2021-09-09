بالصور.. هكذا كرم رئيس الجمهورية أبطال الجزائر من ذوي الهمم

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، شخصيا، على تكريم أبطال الجزائر من ذوي الهمم، الحائزين على ميداليات في الألعاب البرالمبية طوكيو 2020.

وحظي الرياضيون الجزائريون من ذوي الاحتياجات الخاصة، باستقبال الأبطال، خلال هذا الحفل، الذي تم تنظيمه على شرفهم من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقام الرئيس عبد المجيد تبون، بتوزيع الهدايا على المتوجين بميداليات من مختلف المعادن، بالإضافة لمنح مالية معتبرة.

وتأتي هذه الخطوة التي بادر بها رئيس الجمهورية، اتجاه هذه الفئة من الرياضيين الجزائريين، كاعتراف بمجهوداتهم، وتشجيعا لهم لمواصلة العمل على رفع الراية الوطنية في المحافل الدولية.