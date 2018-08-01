بالصور .. هكذا مزجت فضة اث يني بتيزي وزو بين الأصالة والمعاصرة

تعتبر فضة اث يني من الحلي الاكثرة شهرة بمنطقة القبائل،التي حافظت على أصالة الثرات الأمازيعي، ومزجت بين المعاصرة بطريقة تسر الناظرين.

فمن المألوف في السابق أن تتزين المراة القبائلية بالفصة في الحفلات والمناسبات، لكن بفضل التعديلات التي اضافها الحرفييون أصبحت المرأة بإمكانها أن تتزين بهذا الحلي في أي وقت شاءت.

فالمتتبع لتطور صناعة حلي الفضة بمنطقة القبائل عموما و بعرش اث يني خصوصا، يدرك ان الفضة ادخلت عليها العديد من اللمسات العصرية سواء في الاشكال و الزخارف او المويدلات لتلائم جميع الاذواق و الاعمار ، لكن الأمر الجميل هو انها لم تخرج يوما عن اطار التراث الامازيغي و ثقافته.