بالصور.. هكذا نُقل التلميذ الذي نجا بأعجوبة بعد اختراق “سيالة” قلبه إلى مستشفى وهران

تم اليوم الخميس، تحويل التلميذ “ب إلياس” الذي نجا من الموت بأعجوبة بعد اختراق سيالة صدره وأصابته في القلب، من مصلحة الإنعاش بإستعجالات الطبية مستغانم إلى مستشفى وهران.

وحسب ما أعلنت المؤسسة العمومية الاستشفائية بمستغانم، فإن الطاقم الطبي بمصلحة الاعانة الطبية المستعجلة SAMU، قام بتحويل المريض الناجي من حادثة الامس الى مستشفى وهران عن طريق سيارة الاسعاف الخاصة بالتنقل الطبي تحت رعاية طبية و شبه طبية.

كما تعلم المؤسسة العمومية الاستشفائية تشي غيفارا مستغانم بأنها لا تدخر جهدا عند القيام بواجباتها.