بالصور.. هكذا ودعت مدينة سكيكدة شهيد الواجب عون الشرطة لطرش حسين

أخبار الجزائر
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بالصور.. هكذا ودعت مدينة سكيكدة شهيد الواجب عون الشرطة لطرش حسين
بقلم مصطفى.ق

شيعت مدينة سكيكدة بعد صلاة الظهر اليوم في جو مهيب جثمان شهيد الواجب عون الشرطة  لطرش حسين، إلى مثواه الأخير بمقبرة فلفلة.

الجنازة  حضرتهاقوات الشرطة وزملاء الفقيد على رأسهم مدير الشرطة القضائية ممثلا عن المدير العام للأمن الوطني وكذا المفتش الجهوي للشرطة بالشرق ورئيس أمن ولاية سكيكدة.

قام المسؤولون في قطاع الامن بالولاية بأداء واجب العزاء لأصدقاء الفقيد وأهله و كل أفراد عائلته .

المرحوم الذي يبلغ من العمر 26 سنة التابع قيد حياته لأمن ولاية الجزائر توفي ليلة أمس  إثر حادث أثناء آداء واجبه المهني.


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