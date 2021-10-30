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الرياضة

بالصور.. هكذا ودع أنصار إتحاد العاصمة البطل “ياسف سعدي”

بقلم النهار أونلاين
بالصور.. هكذا ودع أنصار إتحاد العاصمة البطل “ياسف سعدي”
تيفو أنصار إتحاد العاصمة تكريما للمجاهد الراحل ياسف سعدي
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شهدت مباراة الجولة الثانية من الرابطة المحترفة التي جمعت إتحاد العاصمة أمام ضيفه أمل الأربعاء إلتفاتة طيبة من أنصار الإتحاد.

وقام “أولاد البهجة” بتكريم البطل الراحل “ياسف سعدي” عن طريق لوحة فنية عملاقة من مدرجات ملعب عمر حمادي ببولوغين عشية الذكرى 67 لإحتفالات إندلاع الثورة المجيدة.

وأرفق أنصار إتحاد العاصمة صور المجاهد “ياسف سعدي” بعبارة بلد، مدينة و ألوان ؛ إرث مجيد سندافع عنده إلى الأبد”

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