بالصور.. هكذا ودع الجيش شهداء الحرائق

تنقل الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي صباح اليوم السبت، إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة، لإلقاء النظرة الأخيرة والترحم على أرواح شهداء الوطن الطاهرة الذين استشهدوا خلال عمليات إخماد الحرائق بكل من ولايتي تيزي وزو وبجاية.

وأكد الفريق، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تعاطفه الكبير وتضامنه العميق مع عائلات الضحايا ومشاطرتهم آلامهم وأحزانهم مؤكدا وقوف الجيش الوطني الشعبي إلى جانبهم مجددا لهم تعازيه الخالصة.

كما تقدم الفريق بخالص الشكر والتقدير على الهبة التضامنية وروح التآزر والمواساة المُفعمة بمشاعر التعاطف الصادق التي أبداها الشعب الجزائري في هذه الفاجعة الأليمة.

وبدوره، أكد مدير الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي، وفي الكلمة التأبينية التي ألقاها بالمناسبة، أن “هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم ووهبوا أرواحهم فداءً للوطن وإنقاذ إخوانهم المواطنين من لهيب نيران الحرائق الإجرامية التي اندلعت في عدة مناطق من وطننا الغالي هي جرائم في حق الإنسانية وفي حق الطبيعة حاول الأعداء من خلالها إشعال نار الفتنة وخلط الأوراق وزرع الفوضى والهلع واليأس في نفوس المواطنين فوجدوا الرجال الأشاوس بالمرصاد”.

مضيفا: “هؤلاء الأشاوس الذين رغم محاصرتهم بنيران الغابات الملتهبة من كل جانب أبوا إلا أن يقاوموا ويصمدوا ويكافحوا النيران المتأججة بكل إصرار ومثابرة وإيمان، وأفشلوا المؤامرات والمخططات الدنيئة المعادية التي تستهدف الجزائر أرضا وشعبا، فقدموا أجمل صور التلاحم والتآزر والتضامن والتضحية والفداء”.

وأشار البيان، إلى إن 26 شهيدا تم توديعهم بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة، ونفس المراسم تمت بالمستشفى الجهوي للجيش بقسنطينة بالناحية العسكرية الخامسة لتوديع 7 شهداء، رحمهم الله جميعا.