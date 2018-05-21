بالصور.. هكذا ودّع الأتلتيكو نجمه “توريس”

الرياضة
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بالصور.. هكذا ودّع الأتلتيكو نجمه “توريس” توريس لحظة توديعه
بقلم عبد النور حواز

خاض أمس الأحد النجم الإسباني “فرناندو توريس”، آخر لقاء له بقميص فريق أتلتيكو مدريد بعد مسيرة حافلة بالأهداف والألقاب.

وخصص أنصار الروخي بلانكوس، وداعا عالميا لنجمهم الذي التحق بالفريق سنة 2000، قبل أنّ يُغادر ليفربول ثم تشلسي وبعدها التحق بالميلان ليعود لقلعة المدريديين.

ورفع أنصار الأتلتي “تيفو” يحمل الرقم 9 قبل بداية اللقاء الذي جمع فريقهم بإيبار في الجولة الـ38 والأخيرة من الدرجة الأولى الإسبانية.

وشهد تسجيل “النينيو”، آخر ثنائية له بالقميص الأحمر والأبيض. هذا وأقام الجهاز الفني واللاعبين ممرا شرفيا لقائدهم، كما كرّمت الإدارة الأخير.

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