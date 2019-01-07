جعل تلاميذ ثانوية بهاء لعلى خليل بولاية برج بوعريريج، من الأقسام التي يدرسون بها تحفة جمالية رائعة، خلال فترة العطلة الشتوية المنقضية.

واشتملت جدران القسم على آيات قرآنية على غرار “وقل ربي زدني علما”، إلى جانب كتابة “البسملة” فوق السبورة، واسم الله والنبي الكريم.

وكتب التلاميذ المشاركون في عملية تزيين هذه الأقسام بالتنسيق مع إدارة المؤسسة، حسب ما أكده مدير الثانوية فارس قساس لـ”النهار أونلاين” عبارة “فلسطين عربية مسلمة”.

وقد تحول التلاميذ خلال هذه العطلة ومن أجل تجسيد فكرتهم إلى حرفيين في الرسم والخط إلى جانب الطلاء، حيث أعادوا طلاء جدران أغلب الأقسام.