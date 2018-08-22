بالصور..هكذا يزاول محترفي تقطيع الأضحية عملهم يوم العيد بوهران

يتنقل أصحاب حرفة تقطيع لحم الأضحية من معسكر وغليزان الى وهران لمزاولة عملهم الموسمي المرتبط بتقطيع الاضحية على مستوى الاحياء والتجمعات السكنية للباهية وهران.

وينتهي نشاط أصحاب هذه الحرفة بانتهاء يومي العيد ،مقابل أموال يجنونها لسد مصاريف عائلاتهم أو لقضاء ما تبقى من عطلة الصيف.

هم موالة محترفون في نشاط تقطيع الاضحية يتوزعون بطاولاتهم بالقرب من العمارات لعرض خدماتهم على المواطنين

بطرق تتطلب مهارة وليونة في “تقشيط” كبش العيد وبأسعار معقولة لا تتعدى الألف دج .

وتمكن المحترفون خلال هذه المهنة من استقطاب العديد من الزبائن ومنافسة القصابات من حيث الأسعار والاحترافية في التقطيع

وذلك بالاعتماد على خبرتهم في تحديد الأضاحي السليمة من الفاسدة.

موضة جديدة ابتكرها مهنيون كعمل موسمي يتجدد مع كل موسم عيد أضحى خلقوا لأنفسهم مكانا بالباهية وهران لاحترافيتهم وخفة دمهم كسبوا بها محبة وتقدير كافة الزبائن المتعودين على خدماتهم.