بالصور: هكذا يستغل مواطن المياه الصالحة للشرب في سقي حقله الفلاحي

تمكنت مصالح الجزائرية للمياه وحدة عين الدفلى من إكتشاف إستغلال مواطن للمياه الصالحة للشرب في سقي حقل فلاحي.

العملية تمت على إثر بلاغ وارد عبر الصفحة الرسمية للوحدة اليوم حول تسجيل سرقة مياه بفرقة الضاية (صحاب الحيط) ببلدية عين الدفلى.

حيث قام هذا المواطن من أجل سقي سقي حقل فلاحي (فول) بنزع العداد المائي وتحويل القناة مباشرة لحقله.

ومباشرة تدخلت فرقة المداومة لمركز التوزيع عين الدفلى أين تم كشف إستغلال مواطن للمياه الصالحة للشرب في سقي حقل فلاحي.

وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من طرف المصالح التقنية والتجارية لمركز التوزيع عين الدفلى ضد هذا التعدي الذي يتسبب في تذبذبات معتبرة في التوزيع لباقي المشتركين مع خسائر جسيمة للوحدة من حيث المياه المنتجة والمعالجة الغير مفوترة.