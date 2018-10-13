بالصور… هكذا يعالج أطفال البدو الرحل في صحراء ورقلة

اثارت صور الطفلة حميدة جويدة وهي تحت خيمة و تغطيها الرمال وتخضع للعلاج بمنطقة صحراوية في ولاية ورقلةموجة من السخط.

جويدة التى تعاني من نقص حاد في التغذية تقيم ببلدية البرمة باقليم ولاية ورقلة في منطقة حدودية بينها وولاية الوادي.

استياء كبير جدا لان الطفلة تعالج داخل خيمة وتصارع المرض فيما يتواجد تحتها بحيرة من البترول بباطن الارض.

وطالب المواطنون من السلطات المحلية بالولاية ضرورة التدخل لنقل الطفلة جويدة الى مستشفى من اجل العلاج.

خاصة وان ذويها من البدو الرحل الذين لا تسمح لهم امكانياتهم بنقلها الى عاصمة الولاية ورقلة.

هذا ويعاني اطفال البدو الرحل بالصحراء الجزائرية من نقص الرعاية الطبية وسوء التغذية والمعيشة، اضافة الى التسرب المدرسي.

مما يتطلب وقفة من السلطات التفاتة نحوهم خاصة في مثل هذه الظروف.