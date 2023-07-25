بالصور.. هكذا يكتشف الدرك الوطني المتسببين في حرائق الغابات

أمرت النيابة العامة، في مختلف ولايات الوطن، بفتح تحقيقات ابتدائية للتحري حول أسباب حرائق الغابات المندلعة. وكذا كشف المتسببين في نشوب هذه الحرائق التي أدت إلى وفاة 34 شخصا وإصابة العشرات بجروح.

وبالفعل، توجهت فرق التحري التابعة للدرك الوطني، من أجل مباشرة التحقيق. أين تم رفع الدلائل، والبحث عن البصمات في مختلف الأشياء التي يجدونها في الغابات التي مستها الحرائق. على غرار القارورات، الصحون، وغيرها من الأشياء.

وأعلن من جهته، مجلس قضاء البويرة، اليوم الثلاثاء، عن توقيف مشتبهين فيهما في إضرام الحرائق التي مست الولاية.

كما أشار مجلس قضاء البويرة في بيان له، إلى تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية. وتحويل الملف إلى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بسيدي امحمد.

إرتفعت حصيلة ضحايا الحرائق المندلعة عبر 11 ولاية إلى 34 حالة وفاة. وحسب بيان وزارة الداخلية تم تسجيل تسجيل 10 شهداء من أفراد الجيش الشعبي الوطني بسبب الحرائق فيما تسجيل 24 قتيلا من صفوف المدنيين.

وافادت الداخلية في بيانها أنه تم إقحام طائرات بيرييف 200 التابعة للجيش في عمليات إخماد النيران. بالإضافة إقحام طائرات مستأجرة في عمليات وجهود الإخماد.

كما تم سخرت 8 آلاف عون حماية مدنية لإخماد الحرائق. وكذا 529 شاحنة من مختلف الأحجام في عمليات الإخماد. بالإضافة إلى 10 أرتال متنقلة قدمت من ولايات غير معنية بالنيران.

وأضاف البيان عن تسخير فرقتين للدعم الجوي في عمليات إخماد النيران. وأكدت وزارة الداخلية أن العمل متواصل لإخماد النيران رغم الظروف المناخية الصعبة بسبب قوة الرياح. كما يجري التكفل بإجلاء سكان المناطق المتضررة نحو أماكن آمنة.