بالصور .. هكذا ينقل “الهربين” اللحوم للجزائريين من الباطوار للسواق

آخر ما يفكر به باعة اللحوم على مستوى عديد بلديات ولاية سطيف، هو صحة المواطن واحترام شروط السلامة حسب الصور.

وتظهر صورا نشرتها المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مكتب سطيف، على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، حجم الكارثة ولا مبالاة هؤلاء الجزارون.

ويتم نقل لحوم الماشية التي ذُبحت بمذبح عين ولمان البلدي، عبر شاحنات هاربين الصغيرة، دون احترام لأدى شروط النظافة والسلامة.

كما يتم عرض هذه اللحوم أيضا بالسوق البلدي على الهواء الطلق، حيث انتشار الجراثيم وتطاير الغبار وغيرها.

ولا يختلف حال هذه الأسواق عن مختلف الأسواق الأسبوعية بكل ولايات الوطن.

وقد أودعت المنظمة شكوى لدى السلطات المحلية وعلى رأسها والي ولاية سطيف، بسبب الأوضاع الكارثية التي تسوّق فيها اللحوم بالولاية.