بالصور.. هكذا يُتوّج حفظة القرآن الكريم في الوادي

الوطني
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بالصور.. هكذا يُتوّج حفظة القرآن الكريم في الوادي
بقلم عبد العالي رحومة

تم تكريم حفظة القرآن الكريم في بمدينة المغير بولاية الوادي من قبل شيخهم خالد قاشي مشرف التعليم والتحفيظ.

حيث تم تلبيس ثلاثة من خيرة شباب المغير الذين أتموا حفظ القرآن الكريم في حفل حضره كل أئمة وأعيان وأهالي المغير.

تم تلبيس فرسان القرآن الكريم بالبرنوس، وأفضل الألبسة لتميزهم، كما تم إعطاء وسام لكل ولي ساهم في هذه النتيجة.

الحافظون لكتاب الله تم إمتطاؤهم الخيول والتجول في كل شوارع وازقة المدينة لابرازهم للناس.

كما تم إيصال حافظي القرآن إلى منازلهم للإحتفال مع امهاتهم وعائلتهم بهذا الفضل.


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