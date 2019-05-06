بالصور.. هلاك شابين في حادث دراجة نارية في بريكة بباتنة

لقي شابين مصرعهما، سهرة اليوم الإثنين، جراء حادث سير ثمثل في حادث دراجة نارية ببريكة ولاية باتنة.

وحسبما أفاد به بيان الحماية المدنية، فإن الشابين “ف*ر” و”ح*ق” و البالغان من العمر 21 و19 سنة، هلكا إثر انقلاب

دراجتهما النارية، وذلك على مستوى المنطقة الصناعية بالمخرج الجنوبي للبلدية “طريق بسكرة”. وفقا لنفس المصدر.

الضحيتان توفيا في عين المكان، كما سجلت مصالح الحماية المدنية تدخلها بنقل جثتي الصحياتن وتحويلهما لمستشفى “سليمان عميرات” ببريكة.

فيما فتحت المصالح الأمنية والمختصة إقليميا تحقيقا في ملامسات الحادث وأسبابه.يبرز البيان.