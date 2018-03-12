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بالصور.. هلاك شخص وإصابة دركيين في حادث مرور ببجاية

أخبار الجزائر
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بالصور.. هلاك شخص وإصابة دركيين في حادث مرور ببجاية
بقلم رابح.ص

لقي شخص حتفه وأصيب دركيين بجروح كانوا في مهمة بحادث إنحراف مركبة تابعة للدرك الوطني وسقوطها الى الواد ببجاية.

وحسب معلومات تحصلت النهارأون لاين عليها فإن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 9ببلدية تسكريوت، إثرإنحراف مركبة من نوع هنداي سونتافي.

حيث أسفر الحادث،عن وفاة شخص يبلغ من العمر56 سنة، دهسته المركبة كان مترجلا على حافة الطريق، وإصابة دركيين بجروح.

وتدخل أعوان الحماية لنقل الجرحى لمصلحة الاستعجالات، فيما تم نقل الضحية لمصلحة حفظ الجثث.

في حين فتحت المصالح المختصة إقليميا، تحقيقا في أسباب الحادث.

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