بالصور.. هلاك شخص وإصابة 7 آخرين في حادث مرور بالمسيلة

أسفر حادث مرور، وقع ظهيرة اليوم الجمعة، على مستوى الطريق الوطني رقم 60، بالمسيلة، بحياة شخص، فيما جُرح 7 آخرين.

أسفر حادث مرور، وقع ظهيرة اليوم الجمعة، على مستوى الطريق الوطني رقم 60، بالمسيلة، بحياة شخص، فيما جُرح 7 آخرين.

وحسبما أفاد به بيان لمصالح أمن الولاية، فإنّ الحادث وقع على الساعة الثانية والنصف ظهرا، والذي نجم عن إصطدام بين ثلاث سيارات، على مستوى الطريق الوطني الرابط بين حمام الضلعة والمسيلة.

حيثُ خلّف إصابة 8 أشخاص بجروح مختلفة الخطورة، في حصيلة أولية لمصالح الحماية المدنية، ليتم على إثرها نقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى الزهراوي بالمسيلة.

وقد سُجلّت حالة وفاة مساء اليوم، في وسط الجرحى، ويتعلق الأمر بالضحية بالمسمى “بن حليمة بلال” البالغ

من العمر 30 سنة، والقاطن بقرية الدبيل بحمام الضلعة لذات الولاية، فيما لا يزال 7 آخرين يرقدون بذات المستشفى.

صورة ضحية الحادث