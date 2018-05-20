بالصور.. هلاك شيخ في “طريق الموت” بتيسمسيلت

لقي شيخ في العقد السادس حتفه ظهر اليوم على مستوى الطريق الوطني رقم 14 في الشطر الرابط ما بين ثنية الحد واليوسفية .

وحسب مصادر “النهار” فإن الحادث وقع اثر إصطدام متسلسل لثلاث شاحنات من الوزن ثقيل وثلاث مركبات نفعية.

وأسفر الحادث أربعة جرحى من عائلة واحدة تم تحويلهم الى مصلحة الاستعجالات الطبية بثنية الحد من طرف الحماية المدنية .

ويضافُ هذا الى حادث يوم أمس الذي أهّلكَ شاباً عشرينيا على مستوى ذات الطريق بالمدخل الشرقي لمدينة العيون.

كما ارتفع حصاد الجرحى الى 06 هذا قبل نهاية اول اسبوع دموي من شهر رمضان.