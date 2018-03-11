بالصور.. هلاك 11 شخصا من بينهم 7 صديقات إثر تحطم طائرة تركية بإيران

لقي 11شخصا من بينهم أحد أهم رجال الاعمال الاتراك مع إبنته اليوم الأحد حتفهم إثرتحطم طائرة تركية خاصة في إيران.

وحسب ما أعلنت به هيئة الملاحة الايرانية، فإن الطائرةإرتطمت بجبل قرب مدينة شهركرد غرب إيران .

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن الطائرة كانت في طريقها من الشارقة إلى إسطنبول .

حيث أن إبنت رجل الاعمال التركي بارسان كانت عائدة رفقة صديقاتها السبع من حفل في دبي .

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المتوفيات هم أن عایشه آند،وسینِم آکاي، ولیانا هانانل، وزینب جشکون،وآصلي ایزمیرلي، وجاسمین باروح، وبورجو أورفالي.