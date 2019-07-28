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بالصور.. هني يخوض أول حصة تدريبية مع ناديه الجديد الغرافة

الرياضة
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بالصور.. هني يخوض أول حصة تدريبية مع ناديه الجديد الغرافة
بقلم كريم.تيغرمت

دخل الدولي الجزائري سفيان هني، مرحلة الجد، رفقة ناديه الجديد الغرافة القطري، بمباشرة التحصيرات الصيفية تحسبا للموسم الجديد.

ويتواجد سفيان هني، رفقة فريقه الغرافة، في هولندا، أين يجري النادي القطري تحضيراته الصيفية تحسبا للمسم الكروي الجديد.

ونشر إدارة الغرافة، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق عبر “تويتر”، أظهرت من خلالها أول مشاركة لهني، في تدريبات الغرافة.

يذكر أن سفيان هني (28 عاما)، رسم خلال الأسبوع الجاري، انضمامه لنادي الغرافة القطري، قادما إليه من نادي سبارتاك موسكو الروسي.


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