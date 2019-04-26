بالصور.. “هواوي الجزائر” تطلق دورة تكوينية للصحفيين

أطلقت شركة هواوي الجزائر للإتصالات، بمقرها الكائن بباب الزوار بالجزائر العاصمة، اول أيامها التكوينية لصالح الصحفيين.

حيث كانت البداية بتكوين 15 صحفي في مجال تكنولوجيات الإعلام والإتصال، عن طريق أخصائيين في هذا المجال.

الدورة التي إستفاد منها 15 صحفي، تهدف حسب ما صرح به المكلف بالإعلام والإتصال نور الدين إزواون الى تعميم إستعمال تكنولوجيات الإعلام والإتصال.

وتعريفهم بآخر مستجدات عالم التكنولوجيا على غرار “الجيل الخامس” من الأنترنيت الذي إنطلق في تسويقه بكوريا الجنوبية منذ حوالي 20 يوم.

والجيل 4،5 الذي يسجل حوالي 1 جيڨا بايت في الثانية، الذي سبق وان تم تجريبه ديسمبر الماضي بوهران بالشراكة بين هواوي وشركة موبيليس للإتصلات.

وهذا لتحضير العاب البحر الابيض المتوسط المزمع إجراءها صيف 2021.

وشرحت مسؤولة شبكة الأنترنيت الثابة بشركة هواوي فضيلة قاسيمي خلال طريقة إستعمال التقنيات الحديثة للربط بشبكة الأنترنيت الأرضي.

وكذا مساهمة الشركة الصينية الرائدة في هذا المجال من اجل تطوير الأنترنيت في الجزائر.

كما ركز علي مورسي اثناء تدخله على مجال الجيل 4.5 من الانترنيت كتمهيد للمرور الى الجيل 5 الذي سيخلق ثورة كبيرة في مجال الإتصال من اجل الوصول الى رقمنة العالم .

بعد ان اصبحت الأنترنيت تشكل مطلبا ضروريا في حياتنا اليومية.

وتعتبر الدورة بداية لدورات أخرى التي ستشهدها الأيام القادمة، حيث سطرت شركة هواوي الجزائر للإتصلات برنامجا ثريا لفائدة الصحفيين من أجل تكوينهم وتطويرهم أكثر في مجال تكنولوجيات الإعلام.