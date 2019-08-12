بالصور.. “هو سكورد” يُنصف “محرز” ويرد على “شيرار”

الرياضة
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بالصور.. “هو سكورد” يُنصف “محرز” ويرد على “شيرار” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أنصف موقع “هو سكورد” للأرقام والإحصائيات النجم الدولي الجزائري لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي “رياض محرز” بعد تألقه الشديد ضد “ويستهام”.

حيث اختاره أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز متفوقا على زميله “رحيم ستيرلينغ” و”أشلي بانز”.

هذا كما وضع ذات الموقع النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” في التشكيلة المثالية للجولة الأولى بأعلى علامية “9.8”.

وكان “آلان شيرار” قد أبعد نجم الخضر من التشكيلة المثالية التي اختارها ونشرها الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”.


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