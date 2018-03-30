بالصور..هيئة الإغاثة الجزائرية تقود ثالث قافلة مساعدات لمسلمي الروهينغا

قادت هيئة الإغاثة الجزائرية، التابعة لجمعية الإرشاد والإصلاح، ثالث قافلة محملة بمساعدات إنسانية جزائرية لمسلمي الروهينغا المضطهدين من قبل حكومة”ميانمار”.

وتأتي هذه القافلة، في إطار البرامج الخيرية التي سطرتها الجمعية والتي لإخواننا البورمبين الفارين إلى بنغلاديش بسبب الإستبداد جانبا منها.

وإضافة إلى حزمة المساعدات التي تضمنت موادً غذائية ومواد أولية لبناء سكنات، سطرت القافلة مشاريع أخرى تمثلت في:

ختان200 طفل، كفالة عدة معلمين برواتبهم، وبناء 30 بيت للاجئين الروهينغا وتوزيع 20 ماكينة خياطة على أرامل بنغاليين.

بالاضافة إلى توزيع 964 طرد غذائي على اللاجئين.