بالصور.. هيفاء وهبي تحتفل بزفاف شقيقتها

إحتفلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بحفل زفاف شقيقتها هانو، ووجهت لها رسالة مؤثرة تمنت فيها للعروس السعادة والأمان.

ونشرت الفنانة، صوراً وفيديوهات من حفل زفاف وقالت إنها مطمئنة على شقيقتها، لأنها بعصمة رجل محترم.

وعلقت هيفاء على الصور بالقول: “من وقت ما وعينا على الدنيا ونحنا سوا إخوات ورفقة وسند لبعضنا. هلأ انت أحلى عروس بفستانك الأبيض تركتينا ورايحة لعند عريسك تبتدي حياتك الجديدة معه. بتمنالك ياه سندك وأمانك وحبيبك ورفيق دربك وتكوني لزوجك سعادته ونجمة ساطعة بحياته وتعيشى معه أحلى سنين”.

وأضافت الفنانة: “بيعز عليا فراقك يا هانو بس قلبى مطمن إنك مع رجل محترم. بيحبك وبيحترمك وبيخاف عليكي إن شاء لله بتتهنوا بحياتكم سوا ألف مبروك رح نشتاقلك كتير”.

للإشارة، أُقيم حفل الزفاف في جزيرة قبرص اليونانية بحضور عائلة العروسين وعدد من أصدقائهما. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لهيفاء وهي تعتني باللمسة التجميلية الأخيرة للعروس.