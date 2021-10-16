بالصور.. وائل كفوري يتعرض لحادث مرور مروّع

تعرض الفنان اللبناني، وائل كفوري، إلى حادث مرور مروّع مساء أمس الجمعة، بطريق جبيل في لبنان، نقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وحسب وسائل إعلام لبنانية، فقد أصيب وائل كفوري برضوض في أنحاء جسده نتيجة شدة الضربة التي تعرض لها ونقل إلى المستشفى في كامل وعيه وبصحة جيدة.

وأظهرت الصور المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي، الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها السيارة التي كان يقودها الكفوري، والتي خرج منها بأعجوبة.

وفور انتشار الخبر، سارع أصدقاء وائل كفوري وزملائه من الفنانين إلى التعاطف معه ونشر تغريدات تطمئن محبيه عن صحته، متمنين له الشفاء العاجل.