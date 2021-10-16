بالصور.. وائل كفوري يتعرض لحادث مرور مروّع
تعرض الفنان اللبناني، وائل كفوري، إلى حادث مرور مروّع مساء أمس الجمعة، بطريق جبيل في لبنان، نقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وحسب وسائل إعلام لبنانية، فقد أصيب وائل كفوري برضوض في أنحاء جسده نتيجة شدة الضربة التي تعرض لها ونقل إلى المستشفى في كامل وعيه وبصحة جيدة.
وأظهرت الصور المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي، الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها السيارة التي كان يقودها الكفوري، والتي خرج منها بأعجوبة.
وفور انتشار الخبر، سارع أصدقاء وائل كفوري وزملائه من الفنانين إلى التعاطف معه ونشر تغريدات تطمئن محبيه عن صحته، متمنين له الشفاء العاجل.
ألف الحمدلله عالسلامة للفنان #وائل_كفوري
ان شاء الله يرجع بكل صحة وما يشوف شر . دعواتنا له بالشفاء العاجل 🙏 pic.twitter.com/9meaMYgCt0
— Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) October 15, 2021
وائل بخير و ألف الحمدالله عالسلامة 🙏#وائل_كفوري
— Salim Assaf (@AssafSalim) October 15, 2021
الحمدلله على سلامتك صديقي #وائل_كفوري بعد الحادث الذي تعرضت له اليوم. ادعو لك بالشفاء العاجل
— RaghebAlama (@raghebalama) October 15, 2021
سلامه الغالي اخوي #وائل_كفوري خطاك الشر وربي يحميك 🌹🙏🏻خوفتنا عليك pic.twitter.com/nJHpxcBh6e
— A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) October 15, 2021
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