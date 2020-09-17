بالصور.. واجعوط في زيارة إلى فرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة

قام وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، مساء اليوم، بزيارة إلى فرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة، الجزائر العاصمة.

الزيارة في إطار اختتام أشغال مركز طبع مواضيع امتحان شهادة البكالوريا دورة 2020، الدورة التي شهدت تنفيذ تدابير وقائية صحية خاصة نتيجة جائحة كورونا (كوفيد-19).

وأهم ما ميز طبع مواضيع امتحان شهادة البكالوريا لهذه الدورة هو الانسجام التام والجهد الكبير المبذول من طرف جميع أعضاء الفريق، كل حسب مهمته وصلاحياته ووظيفته.

وأشاد وزير التربية الوطنية بجسامة تضحيات فريق طبع مواضيع شهادة البكالوريا دورة 2020 من مفتشين وأساتذة وإطارات الديوان وموظفيه، الذين عملوا على مدار 35 يوما كاملا في حجر كلي وعزل عن العالم الخارجي، معترفا بمهنيتهم الكبيرة وإخلاصهم من أجل المحافظة على مصداقية امتحان شهادة البكالوريا التي بدأت التحضيرات له منذ انطلاق الموسم الدراسي وأكد السيد الوزير في كلمته بالمناسبة أن هذه التضحيات هي تضحيات للوطن لأن ضرب مصداقية هذا الإمتحان يمكن اعتباره ضربا لأمن الوطن، لما لهذا الإمتحان من مكانة مميزة في أوساط المجتمع.

مواضيع الامتحان كانت في متناول التلميذ المتوسط

وذكر الوزير بمواضيع الامتحان التي كانت في متناول التلميذ المتوسط كما سبق وأن تعهد به وحسب المقرر الذي تلقاه التلميذ مع أساتذته وهذا باعتراف المعنيين أنفسهم، مما ترك انطباعا جيدا لدى الممتحنين وجعلهم يجتازون امتحانهم في جو يسوده الهدوء والطمأنينة.

كما نوه الوزير بالظروف المحكمة التي جرت فيها اختبارات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا وهذا بفضل تجند إطارات التربية كل من موقعه وكل القطاعات الوزارية التي رافقت قطاع التربية على غرار وزارات الدفاع الوطني، الداخلية، العدل، وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، والمصالح الأمنية بمختلف أنواعها.

طبع قرابة الـ 30 مليون صفحة مواضيع في هذه الدورة

وبلغ عدد المواضيع التي تم اعدادها وطبعها في هذه الدورة بمركز الطبع 252 موضوعا، بمجموع صفحات تقارب 30 مليون صفحة من ورق A4، كما بلغت عدد حافظات المواضيع 107925 حافظة.

في الأخير جدد الوزير تقديره لجهود جميع المتدخلين في عملية تنظيم الامتحانات المدرسية الرسمية، كما دعاهم الى مواصلة العمل خلال المواعيد القادمة، خدمة للوطن العزيز، متمنيا النجاح لكافة أبنائنا الذين اجتازوا الامتحانات الوطنية ولن تكون فرحتنا كاملة يختتم الوزير إلا بنجاح أبنائنا المستحق.