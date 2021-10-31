بالصور: واقعة صادمة.. أب يحتجز إبنته ويقيدها بالسلاسل

قام الأمن المصري بالقبض على أب تجرد من إنسانيته وقام بإحتجاز إبنته، وقيدها في السرير بالسلاسل لمدة 3 سنوات.

ووقعت هذه الحادثة الأليمة، في محافظة الدقهلية، وأقدم أب الضحية على هذه الفعلة الشنيعة لمنع البنت من زيارة والدتها المطلقة منه.

وفي التفاصيل، عثر أهالي قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر على طفلة مقيدة بالسلاسل داخل منزل مهجور بالقرية.

ومباشرة حامت الشكوك حول أب الطفلة وتم إتهامه بتقييدها لمدة 3 سنوات، وأبلغوا السلطات عن الواقعة.

لينتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وتم العثور على الطفلة “شهد.م” والتي تبلغ من العمر 12 عاما، مقيدة بالسلاسل من قدميها بالسرير وتبكى.

كما أكدت الطفلة أن والدها قيدها لمنعها من الخروج والذهاب لوالدتها التي تطلقت منه.

ليقوم الضباط بفك قيود الطفلة ونقلها لمستشفى ميت غمر العام للعلاج وإجراء الكشف الطبي عليها.

ونقلت صحيفة “المصري اليوم”، التي نشرت صور الفتاة ومكان احتجازها، عن شهود عيان من الأهالي قولهم إن “الطفلة شهد اختفت منذ 3 سنوات”.

وكان الأهالي، كلما يسألون والدها عنها يؤكد أنها ذهبت لوالدتها، ولكنهم بدأوا في سماع أصوات بكاء متواصل من المنزل.

وفي البداية ظنوا أن المنزل “مسكون”، إلى أن قرر اثنان من الشباب دخول المنزل من أعلى السطوح لاستبيان سبب البكاء.

ليتفاجئ الشباب بالطفلة مقيدة في السرير بإحدى الغرف ولا يوجد بجوارها أي طعام.

ومن جهته، برر أب الطفلة تصرفه بأنه كان “يحافظ على طفلته حتى لا تخرج من المنزل في أثناء عدم وجوده وهى في سن خطرة”.

هذا وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل والد الطفلة للنيابة العامة للتحقيق، حسب ذات المصدر.

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