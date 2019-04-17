بالصور والفيديو.. أصحاب الجبة السوداء يخرجون في مسيرات سلمية

خرج اليوم الأربعاء، المحامون، في مسيرات سلمية، عبر كامل التراب الوطني، مطالبين فيها برحيل النظام، ومحاسبة الفاسدين.

كما دعوا الجيش، إلى حماية الوطن من الأعداء، والحرص على أمنه، هاتفين “جيش بلادي يا شجعان لأحمي الوطن من العديان”.

و أعلنوا دعمهم للحراك الشعبي ومطالبه، مؤكدين على سلمية المسيرات، بالقول ” ما راني نحطم ما راني نكسر”.

وفي ذات السياق، صرح المحامي، مصطفى بوشاشي، أن قوتهم تكمن في الشعب الذي خرج الى الشارع بالملايين.

وأضاف، أن أي توقف أو خطاب تشاؤمي أو إقصائي،سيؤثر على الحراك ومطالبه.