بالصور والفيديو… أم تطالب بتدخل سلطات غرداية للعثور على ابنها المفقود الضائع منذ 20 يوما

وجهت عائلة الطفل حنيني نداء الى السلطات الأمنية والمحلية، وعلى رأسها والي غرداية، للتدخل والبحث عن ابنهم القاصر المسمى عبد الفتاح والمدعو اسلام.

وغادر إسلام الذي يبلغ من العمر 16 سنة منزله العائلي، ولم يعد إليه ولم يُعثر عليه منذ 20 يوما.

وطالبت والدة إسلام والدموع تغمر عينيها السلطات بالبحث عن فلذة كبدها والعثور عليه.

وتقول والدة إسلام في حديثها لـ”النهار أونلاين” غن ابنها غادر المنزل بعدما قامت بتوبيخه، لأنه لم يذهب للمدرسة وتغيب عن دروسه.

ومنذ ذلك الحين، تقول محدثتنا، أنها لم تذق عيناها طعم النوم، وسط مخاوفها من إصابته بمكروه.

وجهت والدة إسلام نداء لتطبيق مخطط اختفاء الأطفال الذي يشرف عليه وكيل الجمهورية بمحكمة غرداية.

بالموازاة مع ذلك، شرعت مصالح الأمن والدرك في عملية بحث شاملة العثور على الطفل المختفي، ولكن دون العثور عليه إلى غاية الساعة.