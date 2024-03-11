 بالصور والفيديو: أوّل صلاة تراويح بجامع الجزائر

شهد جامع الجزائر ليلة اليوم الاثنين توافد عدد كبير من المصلين لتأدية أوّل صلاة تراويح بالمسجد.

أعلنت عمادة جامع الجزائر عن إقامة أول صلاة تراويح بالجامع ابتداء من ليلة اليوم، ليتم وفقا لذلك قراءة حزبين في كل ليلة بإمامة كبار المقرئين الجزائريين المعروفين والمتوجين بجوائز عالمية.

ويتعلق الأمر بكل من الشيوخ محمد مقاتلي الإبراهيمي، ياسين إعمران، محمد ارشاد مريعي، رضا قارة، عبد العزيز سحيم، أحمد شاوش، عبد الله عويسي وحسين واعليلي.

وتم تدشينه مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ليصدح هذا القطب الديني والحضاري بتلاوة القرآن الكريم بحناجر كبار المقرئين الجزائريين المعروفين.

وكان قد التقى اليوم عميد الجامع، محمد المأمون القاسمي الحسني، بالقراء المعنيين بإقامة صلاة التراويح في إطار ضبط التحضيرات الخاصة بهذه المناسبة الدينية.

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