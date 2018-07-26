بالصور والفيديو.. إنزال وزاري لتقديم التعازي لعائلة المجاهد العقيد أحمد بن شريف بالجلفة

إنزال 03 وزراء لتقديم التعازي لسكان الجلفة بعد تشييع جثمان الراحل المجاهد “أحمد بن الشريف”.

أوفدت، مساء اليوم الخميس، الحكومة لجنة وزارية مشتركة يترأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية “نور الدين بدوي” ووزير الفلاحة والموراد المائية.

إلى جانب القائد الأعلى للدرك الوطني، ورجال سامون في الدولة مكونة من ممثلين عن عدة وزارات إلى ولاية الجلفة.

و بالتحديد بمنطقة “الزميلة” بعين معبد شمال ولاية الجلفة، وذلك من أجل تقديم التعازي، كما وقفوا وقفة ترحم على قبر الفقيد، وقرأوا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة.

وقد تداركت السلطات المركزية الوضع، بعد أن أثار التهميش الذي رافق تشييع جثمان عضو مجلس الثورة العقيد أحمد بن الشريف أثناء مراسيم الدفن.

أين قامت السلطات، بإرسال 03 وزراء، من أجل تقديم التعازي بعاصمة أولاد نايل قبل أيام من رحيل العقيد المجاهد “أحمد بن الشريف”.

والذي شهد على إثرها غياب أي وفد رسمي للجنازة، وهو الأمر الذي الذين استنكروا فيه التعامل مع الرجل الثوري، ووصفوه بالأمر “غير المقبول”.

هذا و قد تنقّل وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووالي ولاية الجلفة وعدة وزراء، لتقديم العزاء لأسرة الفقيد الراحل العقيد أحمد بن الشريف لتقديم التعازي.

عرفانا وتقديرا لمكانة وعظمة المرحوم، على نضاله وتاريخه الثوري هذا القائد ومسيرته وتقليده لعدة مناصب في الدولة، حيث تلى فاتحة الكتاب ترحما على روح الفقيد بالقرب من مقبرة والديه.