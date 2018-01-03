بالصور والفيديو.. إنقاذ طفلين عقب سقوط مصعد كهربائي بباب الزوار في العاصمة

تمكن عناصر الحماية المدنية لباب الزوار من إخراج الطفلين بسلامة عقب سقوط مصعد كهربائي بإحدى العمارات بحي باب الزوار 1.

وحسب ذات الهيئة، فإن الطفلين كانا متأثرين نفسانيا جراء السقوط، و أيضا في حالة الهلع التي تملكتهم جراء الحادث.

وصرح والدهما أن المصعد الكهربائي كان يسير بطريقة عادية، وبداية من الطابق الثامن بدأ يلامس الحائط ومع الإحتكاك إنقطعت الحبال بالطابق السابع.

وأضاف فسقط المصعد الى القاع ولحسن الحظ فيه واقي الصدمات بالقاع، منع حصول الكارثة ليصعد المصعد للطابق الصفر.

وايضا الحماية المدنية كانت قريبة جدا من المكان بأمتار إستطاعت إخراج الطفلين سالمين، بعد كسر الباب.

كما تم تقديم لهما الإسعافات الأولية، وتقديم لهما طبيب نفساني ليتخطيا الصدمة والاثار النفية الناجمة عليها.

من جهتها، تقوم الشرطة حاليا بفتح تحقيق لأسباب وقوع المصعد الكهربائي.

وللإشارة، فإن الحادث وقع بحي cub3 باب الزوار 1 عمارة 33، و الطفلين يقطنان في الطابق التاسع.