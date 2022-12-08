بالصور والفيديو.. إيلون ماسك يحول قاعة الاجتماعات في تويتر إلى غرف نوم

حول المالك الجديد لمنصة تويتر، إيلون ماسك، قاعة الاجتماعات إلى غرف نوم مجهزة للموظفين. حتى يتمكنوا من النوم عند التعب.

هذا الخميس، كشفت بي بي سي النقاب عن صور لهذه المرافق المؤقتة. حتى أن بعض الصور تظهر خزانة ملابس تم تركيبها أو حتى غسالة لغسيل الملابس.

وأشار ذات الموقع، أن Elon Musk، أراد أن يقول إنه عادة ما ينام في المواقع التي يعمل فيها. مصنع Tesla الخاص به في ألمانيا، ومواقع إطلاق SpaceX وبالطبع مقر Twitter، والذي ربما لم يغادره منذ أن أصبح مالكه.

لذلك، من أجل “إراحة” الموظفين الذين لم يتم تسريحهم أو الذين لم يستقيلوا. قرر الرئيس الجديد لتويتر تحويل جزء من مساحات المكتب الرئيسي إلى غرف مرتجلة أو مهاجع.

لم يخفِ إيلون ماسك أبدًا أنه ينوي زيادة وتيرة العمل لخفض التكاليف وزيادة الدخل. في الوقت الحالي ، لم تقتنع الشركة بهذه التطورات الجديدة.