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بالصور والفيديو.. الخضر يعودون بتعادل إيجابي من غانا

الرياضة
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بالصور والفيديو.. الخضر يعودون بتعادل إيجابي من غانا
بقلم حكيم شق الطين

تمكن المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة من العودة بنتيجة إيجابية بعد تعادله أمام مضيفه المنتخب الغاني بهدف لمثله، لحساب تصفيات كأس إفريقيا.

وكان الخضر السباقون للتهديف عن طريق أدم زرقان في الدقيقة 32 من الشوط الأول، وضيع بعدها “البلاك ستارز” ركلة جزاء في الدقيقة 36.
وفي الشوط الثاني تم منح ركلة ترجيح أخرى لغانا لكن هذه المرة نفذها محمد دودة بنجاح وسجل التعادل في الـ65 .
وستلعب مباراة الإياب يوم الثلاثاء 10 سبتمبر الجاري على ملعب 8 ماي بسطيف .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=696659

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