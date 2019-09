بالصور والفيديو.. الخضر يعودون بتعادل إيجابي من غانا

وكان الخضر السباقون للتهديف عن طريق أدم زرقان في الدقيقة 32 من الشوط الأول، وضيع بعدها “البلاك ستارز” ركلة جزاء في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني تم منح ركلة ترجيح أخرى لغانا لكن هذه المرة نفذها محمد دودة بنجاح وسجل التعادل في الـ65 .

وستلعب مباراة الإياب يوم الثلاثاء 10 سبتمبر الجاري على ملعب 8 ماي بسطيف .

32’ ⚽️ Dorgane Adam with the opening game for the Algerian.

Ghana 🇬🇭 0

Algeria 🇩🇿 1 pic.twitter.com/A51YeEA5Hy

— Felix Romark © (@FelixRomark) September 6, 2019