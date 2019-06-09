بالصور والفيديو.. الخضر يُجرون أول حصة تدريبية بقطر !!

أجرى سهرة اليوم الأحد المنتخب الوطني الجزائري أول حصة تدريبية بالعاصمة القطرية الدوحة.
وجرت الحصة التدريبية الأولى بملاعب جامعة قطر في إطار المرحلة الثانية من التربص التحضيري لكأس امم افريقيا.
وكان الخضر قد وصلوا سهرة أمس السبت إلى العاصمة القطرية “الدوحة” بعد تربص أول جرى بسيدي موسى.
فيديو الحصة التدريبية الاولى للخضر بقطرhttps://t.co/fEketo9lMf#TeamDZ #LesVerts #LesFennecs #123VivaLAlgerie
— Les Verts d'Algérie (@LesVerts) June 9, 2019
الخضر يجرون اول حصة تدريبية بملاعب جامعة قطر في اطار المرحلة الثانية من التربص التحضيري لكأس امم افريقيا #TeamDZ #LesVerts #LesFennecs #123VivaLAlgerie pic.twitter.com/1VRZrW7agf
— Les Verts d'Algérie (@LesVerts) June 9, 2019
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