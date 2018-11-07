بالصور والفيديو.. العميد يعود بالفوز من الرياض ويقترب من التأهل

في لقاء الذهاب من الدور ال16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وسجل البديل وليد درارجة الهدف الوحيد للعميد في الدقيقة ال61.

من مدينة #الرياض:

شاهد الهدف الاول لفريق مولودية الجزائر سجله اللاعب وليد درارجة في الدقيقة 61.. #النصر_السعودي 0#مولودية_الجزائر 1

ذهاب الدور 16 في بطولة #كاس_زايد_للاندية_الابطال pic.twitter.com/f87taswWHh

— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) November 7, 2018