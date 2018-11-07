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بالصور والفيديو.. العميد يعود بالفوز من الرياض ويقترب من التأهل

الرياضة
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بالصور والفيديو.. العميد يعود بالفوز من الرياض ويقترب من التأهل مولودية الجزائر
بقلم عبد النور حواز

فاز أمسية اليوم الأربعاء فريق مولودية الجزائر على المُضيف النصر السعودي بهدف دون رد على ملعب “الأمير فيصل بن فهد” بمدينة الرياض.

في لقاء الذهاب من الدور ال16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وسجل البديل وليد درارجة الهدف الوحيد للعميد في الدقيقة ال61.


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