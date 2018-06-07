بالصور والفيديو.. اللواء هامل يُقلّد بالميدالية الذهبية للمصالح المتميزة للشرطة البرتغالية

قُلّد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني بالميدالية الذهبية الخاصة بالمصالح المتميزة للشرطة البرتغالية من طرف وزير الداخلية البرتغالي ايدواردو كابريتا.

وتم هذا التقليد خلال مراسم إسداء أعلى الأوسمة الذي جرت فعالياته اليوم بمقر المعهد العالي للعلوم الشرطية والأمن الداخلي بالبرتغال.

وهذا اعترافا من الشرطة البرتغالية بالمكاسب المحققة من طرف الشرطة الجزائرية في مجالات التطور والعصرنة.

وبهذه المناسبة قام اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني بإهداء تقليده بالميدالية الذهبية الخاصة بالمصالح المتميزة للشرطة البرتغالية إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.