بالصور والفيديو.. الملايين في شوارع الجزائر في الذكرى السنوية الأولى للحراك الشعبي

خرج ملايين الجزائريين، منذ صبيحة اليوم الجمعة، للتظاهر في كبرى المدن الجزائرية، بمناسبة حلول الذكرى السنوية الأولى للحراك الشعبي.

ففي العاصمة، شهدت كبرى الشوارع، أمواجا بشرية مهولة، قبل أن تتضاعف أعداد المتظاهرين بعد صلاة الجمعة.

وردد المتظاهرون في مختلف أنحاء الوطن، شعارات وأغاني “حراكية” اعتادوا ترديدها كل جمعة وثلاثاء.

غير أن المستجد هذه المرة، هو التوافد الكبير للمتظاهرين، بشكل ذكّر الجزائريين بأولى أيام الحراك الشعبي.

وتسود توقعات بأن يتجاوز تعداد المتظاهرين في العاصمة وحدها، مليون شخص، بالنظر للتوافد الشعبي الكبير من العاصمة وضواحيها وحتى من ولايات أخرى بعيدة.