بالصور والفيديو.. الملايين في شوارع الجزائر في الذكرى السنوية الأولى للحراك الشعبي

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
بالصور والفيديو.. الملايين في شوارع الجزائر في الذكرى السنوية الأولى للحراك الشعبي الصورة من شوارع العاصمة في الذكرى الأولى للحراك
بقلم ياسين. ع

خرج ملايين الجزائريين، منذ صبيحة اليوم الجمعة، للتظاهر في كبرى المدن الجزائرية، بمناسبة حلول الذكرى السنوية الأولى للحراك الشعبي.

ففي العاصمة، شهدت كبرى الشوارع، أمواجا بشرية مهولة، قبل أن تتضاعف أعداد المتظاهرين بعد صلاة الجمعة.
وردد المتظاهرون في مختلف أنحاء الوطن، شعارات وأغاني “حراكية” اعتادوا ترديدها كل جمعة وثلاثاء.
غير أن المستجد هذه المرة، هو التوافد الكبير للمتظاهرين، بشكل ذكّر الجزائريين بأولى أيام الحراك الشعبي.
وتسود توقعات بأن يتجاوز تعداد المتظاهرين في العاصمة وحدها، مليون شخص، بالنظر للتوافد الشعبي الكبير من العاصمة وضواحيها وحتى من ولايات أخرى بعيدة.

الحراك

الحراك

الحراك


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=777713

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com